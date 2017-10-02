Полиция Брянска предупредила местных жителей об опасных фальшивомонетчиках

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Брянск, 2 октября. С начала 2017 года в Брянской области зарегистрировано 125 преступлений, связанных с производством и сбытом поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Брянской области.

Наибольшее количество подобных преступлений зафиксировано в Дятьковском Клинцовском и Унечском районах Брянской области. Самыми распространенными подделками являются купюры номиналом в пять тысяч рублей. Сбытом фальшивых денег в Брянской области занимаются приезжие и соседних областей.

Правоохранители призывают граждан и сотрудников сферы торговли проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в полицию об обнаруженных фальшивках.