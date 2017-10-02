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Общество
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Полиция Брянска предупредила местных жителей об опасных фальшивомонетчиках
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    Полиция Брянска предупредила местных жителей об опасных фальшивомонетчиках

    22:49  2 Октября 2017
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    Полиция Брянска предупредила местных жителей об опасных фальшивомонетчиках

    Брянск, 2 октября. С начала 2017 года в Брянской области зарегистрировано 125 преступлений, связанных с производством и сбытом поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Брянской области.

    Наибольшее количество подобных преступлений зафиксировано в Дятьковском Клинцовском и Унечском районах Брянской области. Самыми распространенными подделками являются купюры номиналом в пять тысяч рублей. Сбытом фальшивых денег в Брянской области занимаются приезжие и соседних областей.

    Правоохранители призывают граждан и сотрудников сферы торговли проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в полицию об обнаруженных фальшивках.

    Автор: Алексей Громов
    #полиция #брянск #фальшивомонетчики
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