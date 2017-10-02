Минобороны РФ отчиталось о процессе налаживания мирной жизни в Сирии

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Москва, 2 октября. В освобожденном от террористов Дейр эз-Зоре специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации начали разминирование дорог, ведущих к социально-значимыми объектам города. В первую очередь, российские специалисты расчищают дороги к больницам, а также объектам водо- и электроснабжения.

Также российские саперы разминируют дороги и прилегающие к ним здания, чтобы обеспечить прохождение гуманитарных конвоев.

Как сообщает министерство обороны России, за последние сутки были проверены и разминированы 3,% километра дорог, 81 здание, а также 21 гектар территории города. Российские саперы нашли и уничтожили более 900 взрывоопасных предметов.

Также продолжается процесс сдачи оружия представителями незаконных вооруженных формирований в зонах деэскалации. Так, благодаря действиям российских офицеров Центра примирения враждующих сторон совместно с Комитетом национального примирения в зоне «Хомс» сдали оружие и прошли нормализацию 16 представителей террористической группировки «Ахрар аш-Шам».

К режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации «Хомс» присоединился населенный пункт Умм-Шаршух.

Кроме того, продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры населенных пунктов Сирии. Так, в населенном пункте Крейя, расположенном в провинции Эс-Сувейда, был завершен ремонт конвейерной линии пекарни. Уже начался выпуск хлебной продукции, которая обеспечит половину потребности населения города в хлебе.