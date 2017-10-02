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Общество
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Экономика
Хазин о распаде долларовой системы: Уже никто не смеется
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    Хазин о распаде долларовой системы: Уже никто не смеется

    22:35  2 Октября 2017
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    Хазин о распаде долларовой системы: Уже никто не смеется

    Москва, 2 октября. Известный российский экономист Михаил Хазин заявил, что несколько лет назад возможность распада мировой долларовой системы вызывала смех, однако в нынешнее время над этим уже никто не смеется.

    По его словам, в настоящее время мировая экономическая модель распадается на валютные зоны. Кроме того, в мире происходит распад долларовой зоны. В конечном итоге может оказаться, что некоторые валютные зоны будут экономически несостоятельны в долгосрочной перспективе.

    «Когда мы впервые написали про распад мировой долларовой системы (в 2003 году вышла книжка, «Закат империи доллара…»), все смеялись. Сейчас еще, конечно, некоторые не верят, но уже никто не смеется!», — заявил Хазин в интервью изданию «Эхо Москвы».

    Он подчеркнул, что необоснованное расходование США государственных средств, а также повышение порога внешнего долга и махинации с золотым резервом вызывают у большинства экономических экспертов скепсис по поводу былой силы американского доллара.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #доллар #вашингтон #хазин
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