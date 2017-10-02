Житель Тамбовской области зарезал собутыльника

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Тамбов, 2 октября. В Тамбовской области было завершено расследование дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили представители областного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел 6 августа 2017 года в Мичуринском районе. Согласно предварительной информации, потерпевший распивал алкоголь вместе с обвиняемым. Однако застолье переросло в конфликт.