Житель Тамбовской области зарезал собутыльника
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Тамбов, 2 октября. В Тамбовской области было завершено расследование дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили представители областного управления Следственного комитета Российской Федерации.
Инцидент произошел 6 августа 2017 года в Мичуринском районе. Согласно предварительной информации, потерпевший распивал алкоголь вместе с обвиняемым. Однако застолье переросло в конфликт.
«Обвиняемый нанес хозяину квартиры множественные удары ножом в область груди и шеи, после чего взял нож и пошел домой. По пути орудие убийства он выбросил в водоем, а придя домой, рассказал родственникам о случившемся», — указано в заявлении ведомства.