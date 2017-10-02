Суд Петербурга отправил под домашний арест основателей тренингового центра «Зеора»

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Санкт-Петербург, 2 октября. Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под домашний арест руководителей тренингового центра «Зеора» Виктора Маркелова и Ольгу Маркелову.

Супружеская пара подозревается в организации компании, посягающей на личность и права граждан. Около пяти лет назад они создали центр, который занимался организацией групповых психологических тренингов.

По мнению следствия, деятельность центра «Зеора» наносит серьезный вред психическому здоровью людей. Данная версия косвенно подтверждается трагической историей петербуржца, который уже три года доказывает, что его жена погибла после посещения тренингов «Зеоры».