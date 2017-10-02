Госдеп сравнил запасы ядерного оружия в РФ и США

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Вашингтон, 2 октября. Российская и американская стороны продолжают сокращать свои стратегические ядерные арсеналы. Такими данными поделились эксперты государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о соблюдении Москвой и Вашингтоном обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как указано в свежем отчете, Российская Федерация располагает 501 носителем ядерных вооружений, а также 1561 ядерным боезарядом. Непосредственно США могут похвастаться 660 носителями и 1393 ядерными боезарядами.

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Джозеф Данфорд проинформировал о том, что Северная Корея вскоре получит межконтинентальную баллистическую ракету.