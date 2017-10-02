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Общество
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Весь мир
Полупрозрачный НЛО напугал жителей США
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    Полупрозрачный НЛО напугал жителей США

    21:55  2 Октября 2017
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    Полупрозрачный НЛО напугал жителей США

    Вашингтон, 2 октября. Необычное природное явление в США попало на видео. Большинство очевидцев и зрителей видео уверены, что речь идет о редком атмосферном явлении, но уфологи полагают, что на кадрах запечатлен НЛО.

    Среди версий, предложенных уфологами, есть как НЛО, готовящее инопланетное вторжение, так и портал в другой мир.

    На кадрах видно, что Солнцем освещается лишь часть неба, другая половина находится словно в тени, при этом граница между участками очень четкая.

    Несмотря на то, что многие посмотревшие видео уверены, что речь идет об инопланетном корабле, большинство скептиков полагает, что на кадрах лишь оптическая иллюзия, вызванная преломлением света.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #нло
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