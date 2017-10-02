Диана Шурыгина поделилась впечатлениями от тренинга у сексолога перед свадьбой

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Москва, 2 октября. Диана Шурыгина была замечена на тренинге, который организовал популярный сексолог и психолог Павел Раков.

Мероприятие приводилось 30 сентября в государственном центральном концертном зале «Россия». Всего тренинг посетили четыре тысячи женщин.

Шурыгина уже успела поделиться впечатлениями.

«Я давно знакома с авторскими технологиями Павла Ракова… Скажу вам по секрету, я достаточно прилежная студентка. Я увлеклась авторскими методиками Павла Ракова, когда на меня обрушился весь этот прессинг, связанный с эфирами на центральном телевидении», — цитирует слова девушки издание «Комсомольская правда».

Напомним, ранее стало известно о том, что 18-летняя Диана Шурыгина планирует выйти замуж за 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. Свадьба запланирована на 5 октября 2017 года.