Коалиция США опровергла информацию об авиаударе по позициям «Хезболлы» в Сирии

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Москва, 2 октября. Международная коалиция во главе с США не наносила авиаудары по позициям бойцов ливанского движения «Хезболла» на востоке Сирии. Об этом заявил официальный представитель штаба коалиции в Ираке и Сирии полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что позиции ливанского движения «Хезболла» были атакованы американским ударным беспилотником в восточной части провинции Хомс. В результате атаки погибли семь бойцов движения «Хезболла».

По словам Диллона, в настоящее время силы коалиции ведут борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в районе сирийского города Ракка.

«В зоне проведения операции коалиции авиаудары не наносились. Мы боремся с ИГ1 в районе Ракки и к востоку от Евфрата», — сообщил Диллон.

Эксперты предполагают, что подразделения «Хезболлы» могли атаковать ударные дроны ВВС Израиля, однако они не действуют в провинции Хомс, поэтому вероятнее всего ударный БПЛА, принадлежал международной коалиции во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.