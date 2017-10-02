Взрыв прогремел во время религиозной церемонии в Бахрейне

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Манама, 2 октября. Во время религиозной церемонии в Бахрейне прогремел взрыв, в результате которого пострадали пятеро полицейских, обеспечивающих безопасность мероприятия, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Бахрейна.

Взрыв прогремел в шиитском районе аль-Бдийя. В это время там проходила религиозная церемония, которая была посвящена годовщине мученической смерти почитаемого шиитами имама Хусейна.

«Пять полицейских получили небольшие ранения в результате устроенного террористами взрыва, — констатировали представители правоохранительных органов, — они обеспечивали безопасность религиозной церемонии».

На данный момент полиция расследует этот инцидент.

Как отмечается, шиитские молодежные группировки периодически устраивают нападения на стражей порядка в Бахрейне. Таким образом они выражают протест в адрес властей из-за подавления протестных настроений в шиитской общине. Власти страны расценивают это как терроризм.