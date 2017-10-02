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Общество
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Политика
МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско
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    МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

    21:37  2 Октября 2017
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    МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

    Москва, 2 октября. Министерство иностранных дел России прокомментировало действия властей США, которые предприняли захват всех помещений Генерального консульства России в Сан-Франциско, а также отдельной резиденции генерального консула. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

    Внешнеполитическое ведомство России отметил, что Белый дом пошел на грубейшее нарушение международного права. Так, с декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся собственностью США. В Генконсульстве в Сан-Франциско были взломаны входные двери, а внутри устроен тотальный обыск.

    «Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», – отметили в МИД РФ.

    Российское ведомство заявило решительный протест против действий США, а также подчеркнуло, что оставляет за собой право на ответ. В МИД РФ указали, что предприняв подобные меры в отношении российских дипмиссий, Белый дом фактически согласился с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #мид рф #консульство
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