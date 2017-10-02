Сирия: ООН сообщила о столкновениях в Ракке, Дамаске и Идлибе

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Нью-Йорк, 2 октября. ООН зафиксировала ожесточенные столкновения в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил в понедельник заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Речь идет об инцидентах в Ракке, Дамаске и Идлибе.

«Поступает информация о столкновениях и нападениях в городе Ракка, пригороде Дамаска Восточная Гута и провинции Идлиб. Три взрыва в Дамаске привели к гибели 10 человек и ранению еще 15 человек», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что в южной части Дамаска прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, смертник забежал в полицейский участок в районе аль-Мидан.