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Общество
Мединский о рекомендации совета ВАК лишить его ученой степени: Меня там не было
Общество
Мединский о рекомендации совета ВАК лишить его ученой степени: Меня там не было
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    Мединский о рекомендации совета ВАК лишить его ученой степени: Меня там не было

    21:22  2 Октября 2017
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    Мединский о рекомендации совета ВАК лишить его ученой степени: Меня там не было

    Ашхабад, 2 октября. Глава Минкульта РФ не стал комментировать решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшего лишить министра ученой степени.

    «Я не могу комментировать, меня там не было», – заявил Мединский, выступая перед журналистами в Ашхабаде.

    Мединский подчеркнул, что на экспертном совете присутствовал его представитель.

    Сам министр культуры РФ находится в составе делегации президента России, совершающего визит в Туркмению.

    Напомним, что в понедельник министерство культуры России сообщило о решении экспертного совета ВАК лишить Мединского степени доктора наук. В Минкульте подчеркнули, что это решение является промежуточным. Окончательное решение ВАК примет, предположительно, 20 октября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #мединский #вак #ученая степень
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