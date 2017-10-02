Мединский о рекомендации совета ВАК лишить его ученой степени: Меня там не было

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Ашхабад, 2 октября. Глава Минкульта РФ не стал комментировать решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшего лишить министра ученой степени.

«Я не могу комментировать, меня там не было», – заявил Мединский, выступая перед журналистами в Ашхабаде.

Мединский подчеркнул, что на экспертном совете присутствовал его представитель.

Сам министр культуры РФ находится в составе делегации президента России, совершающего визит в Туркмению.

Напомним, что в понедельник министерство культуры России сообщило о решении экспертного совета ВАК лишить Мединского степени доктора наук. В Минкульте подчеркнули, что это решение является промежуточным. Окончательное решение ВАК примет, предположительно, 20 октября.