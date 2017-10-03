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Сирия, 3 октября. Жители городов на западе Алеппо вышли на демонстрации против «Тахрир Аш-Шам». Благодаря ВКС РФ атака ИГИЛ1 к востоку от города Ас-Сухна в Хомсе была отражена. В Дамаске произошел теракт с участием смертника, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли боевые вылеты на востоке провинции Хомс; нанесли авиаудары по военным объектам ИГ1 в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с «Тахрир Аш-Шам» к северо-западу от Алеппо; при помощи ВКС РФ отбили атаку ИГ к востоку от Ас-Сухны в провинции Хомс; потеряли одного из командиров «Хезболлы» в результате удара беспилотника коалиции США на юго-востоке Хомса.

«Исламское государство»: организовало теракт в городе Дамаск; предприняло попытку атаки позиций САА к востоку от города Ас-Сухна в провинции Хомс; потеряло военную технику в результате авианалетов ВКС РФ в Хомсе; утратило четыре деревни вблизи города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке; понесло потери в боях с ВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась нападению неизвестных вблизи города Джараблус в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила вести бои с САА в Восточной Гуте; подверглась авиаударам ВВС Сирии в западной части Дамаска; под натиском местного населения покинула город Дарат Изза к западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: понесла потери в живой силе в ходе столкновений с САА на северо-востоке Дамаска.

Курды: вели бои с ИГ в районе поселения Аль-Касра северо-западнее Дейр эз-Зора; продолжили столкновения с ИГ в районе Аль-Фардос в Ракке; продвинулись до населенного пункта Маркада в южной части провинции Хасака; захватили оружие убитых ИГИЛовцев в Ракке.

Международная коалиция: наносила удары в поддержку курдов в городе Ракка, а также на юге провинции Хасака, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты продолжилось противостояние между правительственными войсками и различными исламистскими группировками. Как передавал оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq), в районе населенного пункта Хош Ад-Давахира разворачивались бои между амией САР и формированием «Джейш Аль-Ислам». Несколько боевиков антиправительственной организации были нейтрализованы. В то же время в кварталах Айн-Тарма и Джобар отмечались столкновения между объединенными силами «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Об этом сообщал военный источник в соцсети Twitter (GhoutaGMC).

В западной части провинции возобновили работу сирийские ВВС. Ударам военных самолетов САР подверглись укрепрайоны «Ан-Нусры» близ города Бейт Джинн, передавал Telegram-канал (NRVR11).

Во второй половине дня полицейский участок, расположенный в квартале Аль-Мидан в городе Дамаск, подвергся атаке как минимум одного террориста-смертника. Некоторые источники утверждали, что в нападении были задействованы три радикала. Предположительно, за организацию теракта несут ответственность боевики «Исламского государства»1, базирующиеся южнее столицы. Как передавало информагентство Damascus Now, в результате взрыва погибли не менее 17 человек.

Провинция Алеппо

В западной части Алеппо прошли массовые демонстрации местного населения против присутствия радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам». Как передавало информационное агентство Aleppo 24, первоначальной причиной недовольства стал арест одного их членов органов местного самоуправления в населенном пункте Дарат Изза. Под натиском жителей боевики вышли из города, однако выразили намерение вернуться с дополнительными силами, после чего к окраинам Дарат Изза начали прибывать отряды радикалов. В ответ на это митинги вспыхнули также в населенных пунктах Аль-Атареб и Кафр Хамра, сообщал новостной портал Al Manar News.

Недалеко от сирийско-турецкой границы вблизи города Джараблус неожиданной атаке подверглись силы Сирийской свободной армии (ССА). Неизвестные нападавшие открыли огонь по КПП ССА, в результате чего один из исламистов получил ранения. По данным местных активистов, нападение было инициировано курдами, однако курдские порталы данные сведения не подтверждали.

К северо-западу от столицы провинции фиксировались взаимные обстрелы между правительственными войсками и радикалами «Ан-Нусры». Местный новостной Twitter-канал сообщал о попытке исламистов проникнуть на территорию квартала Аль-Лирамун. Тем не менее САА удалось предотвратить нападение, нанеся предупредительные удары.

В городе Аль-Баб, расположенном северо-восточнее Алеппо, состоялся суд, по решению которого 23 гражданских лица, обвиненных в пособничестве террористам «Исламского государства», были высланы с территории Аль-Баба. Об этом сообщало информагентство Nothern Syria Observer.

Провинция Хомс

На востоке провинции недалеко от ключевого города Ас-Сухна террористы «Исламского государства» предприняли новую попытку атаки опорных пунктов правительственной армии. Однако, как передавал новостной портал Damascus Now, а также Twitter-канал (IvanSidorenko1), благодаря воздушной поддержке со стороны российских ВКС нападение отряда террористической группировки было отбито. Более того, в результате нескольких боевых вылетов военных самолетов ВКС РФ были ликвидированы семь транспортных средств радикалов ИГ, а также несколько боевиков.

Как передавал Telegram-канал (NRVR11), на севере региона недалеко от населенного пункта Талль Бисса были зафиксированы взаимные обстрелы между радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1*** и правительственными подразделениями. О потерях сторон не сообщалось.

Недалеко от границы с провинцией Дейр эз-Зор неожиданный удар нанес боевой дрон международной коалиции США. В результате был убит один из командиров проасадовских отрядов «Хезболлы».

Провинция Дейр эз-Зор

В течение дня ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили проводить воздушные атаки опорных пунктов и военных объектов террористов «Исламского государства» в различных районах провинции. Согласно информации источника в соцсети Twitter (chamya52), под ударами союзников оказались позиции ИГИЛовцев в пригородах столицы провинции, а также огневые позиции террористической группировки вблизи населенных пунктов Бакрос Фокани, Аль-Мухсин, Аль-Маядин, Сейда Бин Мвенаа, Таиба Шамия, Букрус Ат-Тахтани. По итогам боевых вылетов радикалы ИГ понесли потери в живой силе и военной технике, передавал новостной портал Euphrates Post.

Тем временем Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжили развивать наступление к северо-западу от столицы региона. Информагентство DeirEzzor 24 сообщало о новых столкновениях в районе поселения Аль-Касра.

Провинция Ракка

В одном из центральных районов административного центра провинции — Аль-Фардос — возобновились жестокие бои между курдскими войсками и террористами «Исламского государства». Как сообщал военный источник в сети Twitter (olay6663), небольшая группа боевиков проникла на территории, ранее занятые курдами. Тем не менее преуспеть ИГИЛовцам не удалось. По данным Twitter-канала (ClaudiaAlMina), как минимум 12 террористов были уничтожены в ходе боев. Кроме того, курдские силы захватили оружие ИГИЛовцев, ликвидированных в результате столкновений, передавал источник, подконтрольный «демократической армии».

Провинция Хасака

В минувшие сутки возобновилось вооруженное противостояние между Сирийскими демократическими силами (SDF) и террористами «Исламского государства», дислоцирующимися в южной части провинции. Сообщалось, что курдские формирования продвинулись вплоть до населенного пункта Маркада, расположенного вблизи границы с провинцией Дейр эз-Зор. Об этом сообщал Twitter-канал (soheb1199). Также в данном районе работали военные самолеты антитеррористической коалиции. О потерях со стороны террористической группировки все еще не сообщалось, однако поступала информация о том, что под ударами международного альянса погибли 17 мирных жителей.

Ирак

Иракские вооруженные силы и ополченцы «Хашд Аш-Шааби» продолжили военную операцию по освобождению территорий в провинции Киркук. В течение дня не утихали бои в районе города Хавиджа. Согласно данным военного источника в Twitter (teamsmediawar_1), четыре поселения перешли под контроль армии Ирака и ее союзников. Кроме того, как передавал новостной портал Iraqi News, были уничтожены два лидера ИГ. Тем временем в результате боевых вылетов иракских ВВС были уничтожены несколько снайперов террористической группировки.

В провинции Аль-Анбар бои разворачивались вокруг города Ар-Рамади. Twitter-канал (HewarMaftuh2) передавал, что 12 единиц военной техники радикалов было уничтожено.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)