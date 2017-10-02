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Сирия, 2 октября. В результате удара коалиционного беспилотника в Хомсе был убит командир «Хезболлы». 17 человек погибли при взрыве в городе Дамаск. Более десяти мирных жителей в Хасаке были убиты в ходе авианалета ВВС западного альянса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке смертника в районе Аль-Мидан в городе Дамаск, погибли 17 человек.

«Исламское государство»: атаковало позиции курдов в квартале Аль-Мансура в городе Ракка; потеряло одного из командиров в результате авиаударов ВВС Ирака близ города Хавиджа в провинции Киркук.

Сирийская свободная армия** (ССА): оставила несколько КПП на юго-востоке провинции Дамаск близ границы с Иорданией.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам со стороны САА на окраине населенного пункта Дума в Восточной Гуте Дамаска; отбила атаку САА в районе населенного пункта Хакура северо-западнее Хамы.

Курды: продолжают вести бои с террористами в городе Ракка.

Международная коалиция: нанесла удар с беспилотника в районе города Хамима в юго-восточной части Хомса, убит один из командиров «Хезболлы»; провела воздушную атаку в городе Маркада на юге Хасаки, погибли 17 местных жителей.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now сообщает подробности атаки боевиков на полицейский участок в столице, о которой сообщалось ранее. Стало известно, что террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство в районе Аль-Мидан. В результате взрыва были убиты как минимум 17 человек, среди которых местные жители и сотрудники полиции. Кроме того, согласно информации, предоставленной некоторыми военными источниками, возможно, что в нападении принимал участие не один смертник. Местные активисты утверждают, что виновниками произошедшего являются террористы «Исламского государства»1, анклав которых расположен в районе лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска. В настоящий момент данные сведения уточняются.

Тем временем в юго-восточной части региона Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться вдоль сирийско-иорданской границы. Как передает агентство новостей Al Manar News, под контроль правительственных войск и Национальных сил обороны****** (NDF) перешли несколько контрольно-пропускных пунктов, ранее занимаемых боевиками Сирийской свободной армии (ССА).

На территории оазиса Восточная Гута вновь отмечаются перестрелки между войсками Башара Асада и радикалами вооруженной оппозиции. Twitter-канал (ShahbaPress) сообщает, что в ответ на предыдущие обстрелы со стороны исламистов сирийские подразделения открыли огонь по опорным пунктам боевиков на окраине населенного пункта Дума.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (Spugmay) сообщает о том, что в результате удара, нанесенного с беспилотного летательного аппарата международной коалиции, был убит один из командиров ливанской военизированной организации «Хезболла» — Али Хадж Абас — родом из ливанского города Баальбек. Инцидент произошел в районе стратегического города Хамима, расположенного недалеко от границы с провинцией Дейр эз-Зор. Напомним, в последнее время правительственные подразделения, действующие при поддержке проасадовских ополченцев-шиитов и российских ВКС, активизировали боевые действия в данном районе, что не может не беспокоить силы антитеррористического альянса и возглавляющий их Вашингтон. Богатые крупными нефтегазовыми месторождениями земли Дейр эз-Зора представляют огромный интерес для Соединенных Штатов.

Провинция Ракка

Несмотря на недостаток в живой силе и военной технике террористы «Исламского государства», осажденные в административном центре провинции, не прекращают предпринимать попытки прорвать оборону Сирийской демократической армии**** (SDF) в Ракке и нанести курдам как можно больший урон. Согласно информации местного новостного портала Raqqa 24, после поражения в районе Аль-Фардос, отряды террористической группировки атаковали позиции курдских формирований недалеко от здания музея в квартале Аль-Мансура. Однако нападение ИГИЛовцев вновь было отбито.

Провинция Хама

К северо-западу от столицы провинции вновь вспыхнули столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Как сообщает оппозиционный источник в социальной сети Twitter (Fox61C), боевикам группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1***, стоящей во главе террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», удалось отбить атаку правительственной армии в районе населенного пункта Хакура. О потерях противников не сообщалось. Силы Башара Асада активизировали боевые действия в северной части региона после масштабного нападения исламистов на город Маан.

Провинция Хасака

По данным агентства новостей Damascus Now, Демократические силы Сирии (SDF) продолжают предпринимать попытки захвата населенного пункта Маркада, расположенного в южной части провинции. Поддержку курдским подразделениям оказывают ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Сообщается, что в результате авиаударов коалиционной авиации были убиты не менее 17 гражданских лиц. Тогда как никакой информации о потерях со стороны террористов «Исламского государства» не поступало. Напомним, вооруженные столкновения вокруг города отмечались на протяжении всего дня.

Ирак

Новостное агентство Al Sumaria News сообщает, что в ходе боев, которые разворачивались на протяжении двух последних дней в провинции Аль-Анбар, как минимум десять террористов-смертников «Исламского государства» были уничтожены, прежде чем успели совершить самоподрыв. Напомним, иракские войска совместно с Силами народной мобилизации противостоят радикалам террористической группировки в районе города Ар-Рамади.

Между тем на юго-западе провинции Киркук вблизи города Хавиджа в результате воздушной атаки иракских ВВС был убит один из командиров ИГИЛ1 по имени Абу Карим Аль-Ираки. Об этом сообщает информационный портал Iraqi News. Напомним, о начале нового этапа наступления в Киркуке было объявлено в пятницу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)