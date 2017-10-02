Эксперты назвали самые продаваемые иномарки в России

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Москва, 2 октября. С начала 2017 года россияне потратили 1,1 триллиона рублей на покупку автомобилей иностранного производства. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, эта цифра на 11% больше показателей за аналогичный период 206 года. Лидером продаж на российском рынке стала японская Toyota. Выручка компании от продажи новых легковых автомобилей в России достигла 134 миллиардов рублей. Вторую строчку заняла южнокорейская компания Kia с прибылью в 127 миллиардов рублей. На третьем месте оказалась Hyundai, которая заработала в России 99 миллиардов рублей за восемь месяцев 2017 года.

Четвертое место в рейтинге самых прибыльных компаний занял немецкий автогигант Mercedes-Benz, выручка которого достигла 96 миллиардов рублей, а также компания BMW с прибылью 72 миллиарда рублей.