Суд арестовал Навального на 20 суток за призывы к несанкционированным акциям

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Москва, 2 октября. Симоновский районный суд российской столицы принял решение назначить 20 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному.

Согласно материалам дела, Навальный неоднократно призывал к участию россиян в несогласованной акции в Нижнем Новгороде. В результате он был признан виновным в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения» митинга.

Защита блогера уже пообещала обжаловать решение суда.

Ранее Люблинский суд Москвы обязал Алексея Навального удалить опубликованный материал о бизнесмене Сергее Михайлове.