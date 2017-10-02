Kia показала новую модель для России

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Москва, 2 октября. Корейская компания Kia планирует выпустить в продажу на территории Российской Федерации новый кроссовер, который входит в линейку X-Line. Об этом рассказали в понедельник представители автопроизводителя.

«X-Line. Скоро и только в России», — указано в сообщении.

Согласно предварительным данным, речь идет об автомобиле на базе платформы Rio. Как передает «Свободная пресса», машина может появиться на российском рынке до конца 2017 года.

Ранее стало известно о том, что в России стартовали продажи обновленного внедорожника Kia Mohave.