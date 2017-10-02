Тимошенко оштрафовали за незаконное пересечение границы вместе с Саакашвили

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Киев, 2 октября. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оштрафована за незаконное пересечение украинской границы вместе с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, заявили в Госпогранслужбе Украины.

Тимошенко оштрафована на 3400 гривен, что составляет примерно 7,4 тысячи рублей.

«Тимошенко был вручен протокол о незаконном пересечении государственной границы», — констатировали представители ведомства.

В Госпогранслужбе уточнили, что Тимошенко незаконно пересекла границу вместе с Саакашвили. Активисты во главе с Тимошенко 10 сентября этого года прорвали заслон из украинских пограничников и буквально внесли бывшего главу Одесской области на территорию украинского государства.