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Сирия, 3 октября. Главари ИГИЛ1 передислоцируют отряды «Ингимаси» и террористов-смертников под Дейр эз-Зор. Армия Турции активизировала обстрелы позиций курдов на севере провинции Алеппо. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** угрожают ударить по самолетам ВВС САР из американских ракетных комплексов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под обстрелами «Армии ислама» в Восточной Гуте; при помощи ВКС РФ отразили две атаки ИГ1 в предместьях Дейр эз-Зора.

Международная коалиция во главе с США: в результате авиаудара коалиции США по жилому району в Ракке погибли 45 мирных жителей.

«Исламское государство» (ИГИЛ): обстреливает мирные районы Саламии и других городов на востоке Хамы из ракетных установок; перебросило под Дейр эз-Зор смертников, отряды «Ингимаси», а также новую партию вооружения и боеприпасов.

«Джейш Аль-Ислам»: угрожает нанести удары из американских зенитных ракетных комплексов по самолетам ВВС Сирии к востоку от Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»): готовится к обороне позиций на границе с Турцией.

Курды: подверглись обстрелам со стороны турецкой армии на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

На странице антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам» в сети Twitter появилась информация о том, что боевики формирования провели обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Хош Ад-Давахира, расположенного в Восточной Гуте в 11 километрах от Дамаска.

Кроме того, сообщает тот же источник, «Армия ислама» разместила зенитный ракетный комплекс американского производства в районе города Дума, также расположенного на территории оазиса. Тем самым боевики пытаются не допустить новых авиаударов сирийских ВВС по своим ключевым объектам в этом районе. Отмечается, что находящийся у «Джейш Аль-Ислам» на вооружении ЗРК способен уничтожать летательные аппараты на высоте до семи километров, радиус поражения равен 20 километрам.

Между тем боевики незаконных вооруженных группировок, по-прежнему оказывающие сопротивление правительственным войскам, несмотря на режим без огня, продолжают оборудовать фортификационные сооружения на своих передовых позициях в районах Айн Тарма и Джобар в преддверии очередных столкновений с САА. Об этом сообщает сирийский портал Damascus Now. Напомним, территории в восточных предместьях столицы находятся в оккупации боевиков почти с самого начала сирийского конфликта.

Отряды проамериканской оппозиционной группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия», остающиеся на юге провинции Дамаск у границы с Иорданией, намерены сохранить позиции в районе высоты Кабр Эль-Хатибе, сообщается на сайте бандформирования. Отмечается, что боевики готовы к активным маневренным действиям в рамках нового противостояния с сирийской армией. Согласно оценкам военных источников, численность группировки в этом регионе равна примерно 120 бойцам.

Провинция Алеппо

По данным курдского портала ARA News, командование турецкой армии продолжает активное снабжение незаконных формирований, действующих на севере провинции Алеппо, — Сирийской свободной армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам», которые выступают на стороне Анкары в борьбе против Отрядов народной самообороны (YPG) в северной Сирии. Отмечается также, что турецкие военнослужащие ведут систематические обстрелы опорных пунктов курдских бойцов недалеко от города Африн, преимущественно в ночное и вечернее время.

Боевики возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1 коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» тем временем готовятся к обороне своих позиций близ турецкой границы в провинциях Алеппо и Идлиб — у блокпостов «Баб Эль-Хава», «Акрабат», «Атма» и «Харим». Напомним, «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзные формирования намерены помешать подразделениям армии Турции войти на подконтрольные им территории. С этой целью главари террористического альянса направили в этот район около 1700 боевиков, передают военные эксперты.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства»1 предприняли попытку овладеть позициями сирийских войск в городе Эс-Сухне, расположенном в провинции Хомс к северу от Пальмиры. Благодаря поддержке ВКС РФ, нападение боевиков было отбито.

Террористы потеряли несколько единиц военной техники. Сообщается также о значительных потерях в живой силе, которые понесли боевики ИГ в ходе неудачной атаки на позиции САА.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» совершили новые попытки нападений на позиции правительственных войск САР на правом берегу Евфрата в районе Дейр эз-Зора. Порядка ста боевиков, поддерживаемые автомашинами с пулеметами крупных калибров, дважды пытались атаковать опорные пункты САА вблизи высот на юге от административного центра и недалеко от места переправы сирийских подразделений на левый берег реки. При помощи ВКС РФ правительственные силы отразили оба нападения, в результате чего отряды ИГ были вынуждены вернуться на исходные позиции. При этом в ходе столкновений было нейтрализовано около 30 боевиков, а также уничтожено несколько военных пикапов террористической группировки.

Таким образом, «Исламское государство» по-прежнему продолжает упорное сопротивление, рассчитывая удержать ключевой нефтеносный район. Для этого главари организации продолжают перебрасывать под Дейр эз-Зор вооружение, боеприпасы, дооборудовать ключевые позиции и вести ротацию сил, находящихся на переднем крае. Так, согласно информации, появившейся в закрытом чате ИГИЛ в Telegram, на позиции группировки близ населенных пунктов Ас-Сувар, Маррат, Джафра, Хашам, Хармошия и Кубар были передислоцированы элитные отряды «Ингимаси» и террористы-смертники. Также было организовано минирование автомобильных дорог в этих районах с целью сдержать дальнейшее продвижение сирийских войск.

Боевики «Исламского государства» обстреляли из минометов жилой квартал Аль-Кусур в сирийском городе Дейр эз-Зор. Пострадали не менее десяти мирных жителей. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Информационный Twitter-канал (@MoroccanArab), кроме того, передает, что террористы совершенствуют позиции в инженерном отношении и роют укрепления в окрестностях поселка Хашам. Напомним, данный населенный пункт недавно перешел под контроль правительственной армии САР благодаря поддержке российской боевой авиации.

Провинция Ракка

В результате удара США по жилому району в Ракке погибли 45 мирных жителей. Об этом со ссылкой на источники в городе сообщает Press TV.

По сообщению информационного агентства ANF News, бойцы «Демократических сил сирии» (SDF) ликвидировали 5 террористов ИГ, когда те пытались бежать из города Ракка.

Провинция Хама

Отряды «Исламского государства», замкнутые в кольцо окружения САА в районе Акербата на востоке провинции Хама, активизировали обстрелы мирных районов близлежащих городов с целью оказания давления на командование сирийской армии. Регулярным ракетным ударам подвергаются кварталы Саламии и Барри эш-Шарки, в результате чего массово страдает местное население.

Боевики все еще рассчитывают прорвать кольцо блокады в этом регионе. С этой целью один из главарей ИГИЛ Абу Аднан направил под Акербат и в район города Джубб Аль-Джарра дополнительные отряды боевиков, также сообщает новостной канал в Twitter (@MoroccanArab).

При поддержке ВКС РФ сирийские военные освободили от ИГ несколько населенных пунктов и ликвидировали ряд террористов в провинциях Хама и Хомс. Об этом со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии (САА) сообщает информационное агентство Muraselon.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)