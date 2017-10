СМИ подсчитали, сколько рядовой американец платит за войны, в которых участвуют США

В Избранное

Ранее не подлежавшие разглашению данные Пентагона в цифрах показывают, сколько среднестатистический налогоплательщик США заплатил за боевые действия, инициированные правительством его страны в Афганистане, Ираке, а теперь и в Сирии. Согласно сводному отчету из двух страниц, совокупная стоимость 16-летней войны на Ближнем Востоке стоила каждому налогоплательщику 7 500 долларов США.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Here’s How Much of Your Taxes Have Gone To Pay For Wars Since 9/11 (Сколько денег отдаёт обычный американец, чтобы оплатить все войны, в которых участвуют США) опубликованной аналитическим порталом Zero Hedge.

По сообщениям американского сайта Defense One, американцы больше всего заплатили за войны в 2010 году — в среднем 767 долларов на одного налогоплательщика. С того момента годовая сумма платежа сократилась до 289 долларов (в 2017 году). На 2018 год аналитики прогнозируют сумму в 281 долларов. Согласно сообщениям министерства обороны США, к октябрю 2018 года стоимость участия Пентагона в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии приблизится к сумме более 1,5 триллиона долларов, которую, очевидно, налогоплательщики будут вынуждены заплатить из своих карманов.

Однако Брауновский университет (штат Род-Айленд) дает другую оценку фактических расходов Пентагона на войны — 4,8 триллиона долларов США (оценка на 9 сентября 2017 года). Кроме того, поскольку эти расходы стали возможными за счет выпуска новых долговых обязательств, проценты по заемным средствам могут вырасти до 7,9 триллионов к 2053 году.

Ранее советник американского президента Буша Ларри Линдси заявлял, что общие военные расходы США будут ограничены 200 миллиардами долларов. Однако теперь экономисты пишут, что Линдси, очевидно, ошибался, «грубо недооценивая затраты». Они определили, что с момента вторжения в Ирак за три года США потратили 750 до 1,2 триллиона долларов (2006 год). При этом сегодня Пентагон фактически утверждает, что в совокупности конфликты в Ираке, Афганистане и Сирии опустошили казну всего на 1,5 триллиона долларов».

Оглядываясь на предыдущие десятилетия, можно заметить, что Пентагон довольно плох в бухгалтерском учете. В 2001 году Дональд Рамсфелд открыто заявил американскому народу, что Пентагон «не досчитался» 2,3 триллионов долларов (или же 8 000 долларов на каждого гражданина США).

И в августе прошлого года Пентагон сделал это опять. Согласно шокирующему правительственному сообщению, около 6,5 триллионов долларов США, заплаченных налогоплательщиками, были «упущены из-за ошибки учета».

Учитывая триллионы средств налогоплательщиков, потраченных на поддержание оборонной промышленности США, и ошеломляющую сумму «несоответствий в бухгалтерском учете», можно с уверенностью заключить, что военная машина США будет обеспечена работой в ближайшие годы, в результате чего акционеры военно-промышленного комплекса будут становиться все богаче и богаче с каждым годом.