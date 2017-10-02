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Общество
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Политика
В США заявили, что «с гордостью» выделят Украине пять миллионов долларов
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    В США заявили, что «с гордостью» выделят Украине пять миллионов долларов

    20:53  2 Октября 2017
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    В США заявили, что «с гордостью» выделят Украине пять миллионов долларов

    Киев, 2 октября. США «с гордостью» предоставят Украине пять миллионов долларов на укрепление и развитие кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

    В ведомстве отметили, что открытый и безопасный Интернет является неотъемлемой частью мира и процветания. Данные средства помогут Киеву усилить способность реагировать на киберугрозы.

    «США с гордостью предоставят правительству Украины более пять миллионов долларов в рамках помощи в области кибербезопасности для усиления способности реагировать на киберугрозы», — говорится в сообщении.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США одобрил законопроект, который предполагает выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку безопасности и обороны. По словам Порошенко, данный закон предусматривает поставку Украине летального вооружения из США.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #украина #кибербезопасность #помощь
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