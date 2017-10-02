Общественная палата будет добиваться новых полномочий перед президентскими выборами

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Москва, 2 октября. Общественная палата России планирует перед президентскими выборами в 2018 году вновь поднять вопрос о предоставлении дополнительных прав. Об этом заявил заместитель секретаря ОП Александр Точенов.

Речь идет о полномочиях, необходимых для ведения общественного контроля за ходом избирательных кампаний.

«Общественные палаты и общественные организации наблюдать не могут по закону, не обладают правами наблюдателей. И некие предложения и раньше были — несколько лет назад обсуждали», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее член ЦИК Российской Федерации Николай Левичев указал на то, что избирательная система Россия будет полностью готова к выборам президента страны, которые пройдут в марте 2018 года.