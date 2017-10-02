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Общество
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Россия
Общественная палата будет добиваться новых полномочий перед президентскими выборами
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    Общественная палата будет добиваться новых полномочий перед президентскими выборами

    20:57  2 Октября 2017
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    Общественная палата будет добиваться новых полномочий перед президентскими выборами

    Москва, 2 октября. Общественная палата России планирует перед президентскими выборами в 2018 году вновь поднять вопрос о предоставлении дополнительных прав. Об этом заявил заместитель секретаря ОП Александр Точенов.

    Речь идет о полномочиях, необходимых для ведения общественного контроля за ходом избирательных кампаний. 

    «Общественные палаты и общественные организации наблюдать не могут по закону, не обладают правами наблюдателей. И некие предложения и раньше были — несколько лет назад обсуждали», — цитирует его слова РИА Новости.

    Ранее член ЦИК Российской Федерации Николай Левичев указал на то, что избирательная система Россия будет полностью готова к выборам президента страны, которые пройдут в марте 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    #выборы-2018 #оп
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