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Общество
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Россия
Ростуризму расширят полномочия для борьбы с фирмами-однодневками
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    Ростуризму расширят полномочия для борьбы с фирмами-однодневками

    20:51  2 Октября 2017
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    Ростуризму расширят полномочия для борьбы с фирмами-однодневками

    Москва, 2 октября. Ростуризм должен получить больше полномочий для борьбы с фирмами однодневками, считает член комитета Совета Федерации Игорь Фомин. По его словам, Федеральное агентство по туризму должно иметь возможность проверять информацию о туристических компаниях.

    «Сегодня туроператоры предоставляют Ростуризму необходимые сведения, в том числе финансово-экономического характера, для включения в госреестр. В свою очередь, Федеральное агентство по туризму не имеет достаточных полномочий по проверке этой информации, например, через ФНС и Росфинмониторинг», — сказал Фомин.

    Сенатор считает, что Ростуризм должен проводить анализ финансовой деятельности фирм, чтобы иметь возможность предупреждать о рисках туроператоров и клиентов, пишет «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #ростуризм #совфед #фомин
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