Ростуризму расширят полномочия для борьбы с фирмами-однодневками

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Москва, 2 октября. Ростуризм должен получить больше полномочий для борьбы с фирмами однодневками, считает член комитета Совета Федерации Игорь Фомин. По его словам, Федеральное агентство по туризму должно иметь возможность проверять информацию о туристических компаниях.

«Сегодня туроператоры предоставляют Ростуризму необходимые сведения, в том числе финансово-экономического характера, для включения в госреестр. В свою очередь, Федеральное агентство по туризму не имеет достаточных полномочий по проверке этой информации, например, через ФНС и Росфинмониторинг», — сказал Фомин.

Сенатор считает, что Ростуризм должен проводить анализ финансовой деятельности фирм, чтобы иметь возможность предупреждать о рисках туроператоров и клиентов, пишет «Парламентская газета».