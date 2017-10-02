Захарова описала будущее Европы после референдума в Каталонии «Притчей о слепых»

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Москва, 2 октября. После референдумов в Крыму и Каталонии Европу можно будет сравнить с происходящим на картине Питера Брейгеля «Притча о слепых», заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что следит за происходящим в Каталонии.

«И Европа будет нам что-то рассказывать про референдум в Крыму и соблюдение прав человека? — задала она риторический вопрос. — Все эти евросаммиты, продляющие санкции в отношении России, после событий в Испании и реакции на них Брюсселя будут похожи на «Притчу о слепых» Брейгеля».

На картине Брейгеля изображены шестеро слепых, которые цепочкой движутся вперед, держась друг за друга. После того, как оступился первый слепой, остальные также падают, следуя за ним.