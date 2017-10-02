Глава Генштаба ВС РФ провел телефонные переговоры с Данфордом по инициативе США
В Избранное
Москва, 2 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в понедельник провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Джозефом Данфордом. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.
Инициатором диалога выступила американская сторона.
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе… Стороны договорились о продолжении регулярных контактов», — указано в заявлении российского ведомства.