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Беглец Охлобыстин появится на Рен-ТВ
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    Беглец Охлобыстин появится на Рен-ТВ

    20:32  2 Октября 2017  /обновлено: 20:32  02 Октября 2017
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    Беглец Охлобыстин появится на Рен-ТВ

    Москва, 2 октября. Иван Охлобыстин сыграет главную роль в новом сериале «Беглец» на Рен ТВ. Актер перевоплотится в мошенника в бегах, который решил сам бороться с преступностью.

    «Один из самых популярных актеров страны, Иван Охлобыстин, впервые появится в многосерийном фильме на РЕН ТВ – в образе обаятельного авантюриста Миши, спасающего родной город от преступности. На эту роль пробовались Алексей Чадов, Оскар Кучера, Егор Бероев», — сообщили на Рен ТВ.

    По словам  режиссера сериала Михаила Жерневского, Охлобыстин прошел «гигантский» кастинг. Сам актер рассказал о неожиданных и смешных поворотов сериала, в котором сочетается «безбашенная комедия» и реальная жизнь.

    Также в картине сыграют Семен Стругачев, Григорий Сиятвинда, Даниил Вахрушев, Александр Ильин старший, Максим Лагашкин и Анастасия Шунина-Махонина. Зрители Рен ТВ увидят сериал 8 октября.

    Автор: Алексей Громов
    #охлобыстин
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