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Общество
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Политика
МИД РФ иронично поблагодарил ЦРУ и предложил помочь специалистами
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    МИД РФ иронично поблагодарил ЦРУ и предложил помочь специалистами

    20:32  2 Октября 2017
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    МИД РФ иронично поблагодарил ЦРУ и предложил помочь специалистами

    Москва, 2 октября. Министерство иностранных дел России иронично прокомментировало сообщение Центрального разведывательного управления США о наборе сотрудников со знанием русского языка.

    В своем ответе МИД РФ благодарит ЦРУ за популяризацию русского языка в мире, а также предлагает помощь в виде консультаций и специалистов.

    «Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами» — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

    Напомним, 29 сентября Центральное разведывательное управление США объявило о наборе сотрудников со знанием русского языка. На официальном сайте ЦРУ было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что ведомству требуются лингвисты со знанием русского языка.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #мид рф #цру #русский язык #сотрудники
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