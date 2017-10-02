МИД РФ иронично поблагодарил ЦРУ и предложил помочь специалистами

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Москва, 2 октября. Министерство иностранных дел России иронично прокомментировало сообщение Центрального разведывательного управления США о наборе сотрудников со знанием русского языка.

В своем ответе МИД РФ благодарит ЦРУ за популяризацию русского языка в мире, а также предлагает помощь в виде консультаций и специалистов.

«Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами» — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Спасибо @CIA за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами pic.twitter.com/YXaxrKMKLf — МИД России ???????? (@MID_RF) October 2, 2017

Напомним, 29 сентября Центральное разведывательное управление США объявило о наборе сотрудников со знанием русского языка. На официальном сайте ЦРУ было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что ведомству требуются лингвисты со знанием русского языка.