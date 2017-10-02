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Общество
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Происшествия
ФБР не обнаружило связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ
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    ФБР не обнаружило связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ

    20:29  2 Октября 2017
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    ФБР не обнаружило связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ

    Вашингтон, 2 октября. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей между стрелком из Лас-Вегаса и террористической организацией «Исламское государство»1, сообщили представители американского ведомства.

    ФБР пока не нашло доказательств причастности 64-летнего Стивена Пэддока из Лас-Вегаса к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). 

    ФБР не обнаружило связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ

    «Мы не нашли никаких связей с террористическими экстремистскими группами, — констатировали в ФБР. — Расследование продолжается».

    Во время обстрела Пэддока посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе погибли порядка 50 человек, более 500 были госпитализированы.

    После этого боевики ИГ1 взяли на себя ответственность за произошедшее.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #иг #фбр #стрельба #лас-вегас
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