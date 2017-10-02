ФБР не обнаружило связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ

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Вашингтон, 2 октября. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей между стрелком из Лас-Вегаса и террористической организацией «Исламское государство»1, сообщили представители американского ведомства.

ФБР пока не нашло доказательств причастности 64-летнего Стивена Пэддока из Лас-Вегаса к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).

«Мы не нашли никаких связей с террористическими экстремистскими группами, — констатировали в ФБР. — Расследование продолжается».

Во время обстрела Пэддока посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе погибли порядка 50 человек, более 500 были госпитализированы.

LAS VEGAS MASSACRE:

- 58 dead

- 515 injured

- Suspect had 10 rifles

- Fired from 32nd floor

- FBI: No connection to any terrorist group yet — Breaking News Feed (@pzf) October 2, 2017

После этого боевики ИГ1 взяли на себя ответственность за произошедшее.

1 Организация запрещена на территории РФ.