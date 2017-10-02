ФБР не обнаружило связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ
Вашингтон, 2 октября. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей между стрелком из Лас-Вегаса и террористической организацией «Исламское государство»1, сообщили представители американского ведомства.
ФБР пока не нашло доказательств причастности 64-летнего Стивена Пэддока из Лас-Вегаса к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).
«Мы не нашли никаких связей с террористическими экстремистскими группами, — констатировали в ФБР. — Расследование продолжается».
Во время обстрела Пэддока посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе погибли порядка 50 человек, более 500 были госпитализированы.
LAS VEGAS MASSACRE:— Breaking News Feed (@pzf) October 2, 2017
- 58 dead
- 515 injured
- Suspect had 10 rifles
- Fired from 32nd floor
- FBI: No connection to any terrorist group yet
После этого боевики ИГ1 взяли на себя ответственность за произошедшее.
1 Организация запрещена на территории РФ.