Асад обсудил с российской делегацией экономическое восстановление Сирии

В Избранное

Дамаск (Сирия), 2 октября. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в понедельник встретился с российской делегацией, которую возглавляет заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов.

Как передает агентство SANA, стороны обсудили вопросы, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества и расширением инвестиций. Непосредственно Асад указал на то, что победы армии Сирии, которой оказывает поддержку Россия, проложили путь для запуска работ по реконструкции экономики страны.

Ранее стало известно о том, что заместитель главы Минэнерго Российской Федерации Кирилл Молодцов провел переговоры с министром водных ресурсов САР Набилем аль-Хасаном.