Против «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров

В Избранное

Москва, 2 октября. Против российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров, заявил адвокат истца Алексей Михальчик.

«Этот иск является первым иском, поданным в интересах пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — цитирует Михальчика РИА Новости.

Адвокат отметил, что иск подала семья с ребенком, которые сутки провели в аэропорту. Его мать страдает серьезной болезнью, поэтому вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства.

«Они стали заканчиваться, они подняли панику и через сутки их отправили домой», — рассказал Михальчик.

Адвокат оценивает моральный ущерб семьи в размере 150 тысяч рублей, а также в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, он требует возместить им сумму 719 тысяч рублей.