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Общество
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Общество
Против «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров
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    Против «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров

    20:17  2 Октября 2017
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    Против «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров

    Москва, 2 октября. Против российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров, заявил адвокат истца Алексей Михальчик.

    «Этот иск является первым иском, поданным в интересах пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — цитирует Михальчика РИА Новости.

    Адвокат отметил, что иск подала семья с ребенком, которые сутки провели в аэропорту. Его мать страдает серьезной болезнью, поэтому вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. 

    «Они стали заканчиваться, они подняли панику и через сутки их отправили домой», — рассказал Михальчик.

    Против «ВИМ-Авиа» подан первый иск от пострадавших пассажиров

    Адвокат оценивает моральный ущерб семьи в размере 150 тысяч рублей, а также в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, он требует возместить им сумму 719 тысяч рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #иск #адвокат #пассажиры #вим-авиа
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