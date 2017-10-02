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Общество
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Украина
Украина почти в два раза увеличила импорт газа из Евросоюза
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    Украина почти в два раза увеличила импорт газа из Евросоюза

    20:08  2 Октября 2017
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    Украина почти в два раза увеличила импорт газа из Евросоюза

    Киев, 2 октября. За первые восемь месяцев 2017 года украинская сторона увеличила импорт газа из стран Евросоюза на 95,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Такими данными поделились представители государственной компании «Укртрансгаз».

    «Импорт природного газа из стран Европейского союза за восемь месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 миллиарда кубометров», — указано в документах.

    Кроме того, в подземные газовые хранилища страны было закачано около семи миллиардов кубометров голубого топлива.

    Напомним, ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что украинская сторона планирует отказаться в 2020 году от импорта природного газа. Это станет возможным только в том случае, если будет снижено потребление топлива в стране.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #газ
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