Спор «пятерок»: National Interest нашел в Китае грозного врага американских F-22 «Раптор»

Китайская Народная республика, вероятно, будет реальным конкурентом Соединенных Штатов Америки в ближайшие пятьдесят лет. В то время как открытый конфликт маловероятен, третья мировая война никому не выгодна, Соединенные Штаты должны быть готовы к такому повороту событий.

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям перевод статьи Stealth Showdown: America's F-22 Raptor vs China's J-20 (Who Wins?) (Американский F-22 «Раптор» против китайского J-20: кто выигрывает?) опубликованной порталом The National Interest.

Как и во всех современных войнах с применением обычных вооружений, авиация и превосходство в воздухе играют ключевую роль. Для Соединенных Штатов Lockheed Martin F-22 «Раптор» будет главным оружием для установления господства в воздухе, пока не будет заменен тем, что выйдет из программы F-X, реализуемой ВВС США. Оба самолета относятся к последнему поколению, так что эту битву можно назвать «спором пятерок».

Самым прямым китайским аналогом «Раптора» является Чэнду J-20. О нем известно не так уж много, возможно, это даже не истребитель в традиционном смысле этого слова. Вероятно, это специализированный самолет, предназначенный для противодействия США в западной части Тихого океана в рамках общей китайской стратегии блокирования зоны. То есть этот реактивный самолет может быть оптимизирован для атак на вспомогательные средства борьбы, такие как танкеры, авиационные системы дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения, радиолокационные системы наблюдения и захвата. Кроме того, они могут переносить крылатые ракеты большой дальности для нападения на авианосцы и военные базы США в регионе.

J-20 имеет конструкцию с низким уровнем демаскирующих признаков и его дизайн во много перекликается с дизайном «Раптора» и еще одного американского истребителя — F-35. Это не случайность: китайцы, скорее всего, позаимствовали большое количество секретных данных об F-35.

Есть основания полагать, что J-20 – это в первую очередь ударный самолет способный действовать и против воздушных целей. Как и американский F-35, новейшие прототипы J-20, похоже, имеют электрооптическую систему наведения, установленную под носом воздушного судна.

Есть также признаки того, что китайский истребитель имеет бортовую РЛС (радиолокационная станция – прим. ФАН) с фазированной антенной решеткой и электронным сканированием. Сообщается, что J-20 будет оснащен радаром типа 1475, который в настоящее время испытывается на китайском Ту-204. Однако эта информация остается неподтвержденной, потому что ВВС НОАК не совсем открыты к обсуждению своих разработок.

Пожалуй, самым убедительным доказательством того, что J-20 оптимизирован для ударной роли, является тот факт, что планер огромен, но имеет относительно небольшие крылья. Похоже, что у него также достаточно крупные отсеки для вооружения. В то время как такой дизайн хорош для сверхзвукового ударного самолета, он не совсем подходит для истребителя, предназначенного для завоевания господства в воздухе, который в свою очередь должен быть сверхманевренным.

Более того, Китай не продемонстрировал никаких признаков того, что обладает необходимыми технологиями создания двигателя для истребителя такого размера. Не похоже, чтобы Китай вообще мог создать какой-либо надежный реактивный двигатель. Однако ударному самолету не нужна впечатляющая тяговооруженность.

Важно также, что тактические истребители малой дальности, такие как F-22 и F-35 не годятся для операций в западной части Тихого океана, где расстояния огромны, а аэродромов мало. Эта же проблема касается и Китая. Все это означает, что на таких огромных расстояниях самолетам типа F-22 и F-35 нужны танкеры для заправки. Наиболее логичный способ борьбы с американскими и союзными военно-воздушными силами – не противостоять им лоб в лоб, а лишить их способности воевать, помешав работе баз, танкеров и узлов связи. В этом смысле J-20 может стать эффективным средством установления превосходства в воздухе и иметь превосходство над F-22.

Конечно, это все догадки. Только ВВС НОАК знает, как они будут применять J-20 в бою, но в любом случае он может оказаться для американцев грозным врагом.