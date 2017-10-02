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Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу
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    Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

    19:48  2 Октября 2017
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    Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

    Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью», — цитируют представители Кремля послание российского лидера.

    Глава России выразил слова соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе. Кроме того, Путин в послании пожелал  скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время этой трагедии.

    Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

    Общее число людей, которые были госпитализированы после стрельбы в Лас-Вегасе, ранее возросло до 406 человек. Кроме того, сообщается об около 50 погибших. Этот массовый расстрел назвали самым кровавым в истории США.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #трамп #стрельба #лас-вегас #телеграмма
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