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Уроженка Донецка рассказала, как голосовала на референдуме в Каталонии
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    Уроженка Донецка рассказала, как голосовала на референдуме в Каталонии

    21:03  2 Октября 2017
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    Не считайте, что кто-то глупее вас: дончанка объяснила, почему Каталония проголосовала за независимость

    Барселона, 2 октября. Жительница Каталонии из Донецка Оксана Василенко, которая переехала в Испанию 16 лет назад, рассказала, что происходило во время референдума о независимости и почему подавляющее большинство каталонцев проголосовало за отделение от Испании.

    По ее словам, то, что происходило в регионе во время голосования, — «это ни в какие рамки». В дни перед референдумом по 10–15 машин испанской полиции патрулировали улицы Барселоны с включенными мигалками. Первые фото с последствиями действия силовиков появились еще до открытия избирательных участков, однако никто не верил, что это возможно.

    «Страсти накалялись с сумасшедшей скоростью. Когда на соседней улице появилось штук 8 машин полицейских, а над нами постоянно летал вертолет, начали баррикадировать двери и выстраиваться живым щитом, стариков быстро под руки заводили в помещение, чтобы они смогли первыми проголосовать и уйти с участка — от греха подальше, каждый проголосовавший чувствовал себя, как партизан в логове фашистов», — поделилась эмоциями участница событий.

     

    Женщина рассказала, что успела бросить бюллетень в урну до того, как на участок ворвались полицейские.

    Василенко отметила, что до того, как власти Испании заявили о незаконности голосования, число тех, кто поддерживал отделение автономии, не было таким большим — разница между сторонниками и противниками составляла около 12%.

    «Так что если бы Испания провела бы умную политику, то вполне возможно, что сторонники независимости могли и проиграть. Но «личико», которое показала Испания за эти недели, а за вчера вообще промолчу, заставило 90% людей проголосовать против нее. Многие мои знакомые, которые еще 2–3 недели назад точно проголосовали бы против, вчера проголосовали ЗА», — написала Василенко в Facebook.

    Он подчеркнула, что решение каталонцев не было спонтанным, оно готовилась много лет. «Не считайте, что кто-то глупее вас», — обратилась дончанка к тем, кто безосновательно считает себя экспертом в данном вопросе.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #каталония #референдум
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