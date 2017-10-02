Суд в Москве арестовал готовивших теракт боевиков ИГ

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Москва, 2 октября. Мещанский районный суд российской столицы принял решение об аресте двоих уроженцев Дагестана, подозреваемых в связях с боевиками так называемого «Исламского государства».

Как передает издание РИАМО, Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов были заключены под стражу до 30 ноября 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) задержали в Московской области террористов, входящих в состав одной из ячеек «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.