«Весь сеанс просидели в мурашках»: россияне остались в восторге от фильма «Крым»

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Москва, 2 октября. В субботу, 28 сентября, состоялась премьера фильма «Крым». Картина не оставила равнодушным никого из зрителей и вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Одним из первых киноленту увидел председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Фильм «Крым» Алексея Пиманова возвращает нас к событиям трехлетней давности и напоминает, какой ужасной судьбы избежал Крым благодаря России», — написал в Twitter сенатор.

Фильм "Крым" Алексея Пиманова возвращает нас к событиям трехлетней давности и напоминает, какой ужасной судьбы избежал Крым благодаря России — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 28, 2017

«Понравился, побольше бы таких фильмов!» — прокомментировал «Крым» в соцсети «ВКонтакте» Роман Вайгульт.

«Находясь в Крыму, очень символично и к месту попадаешь на премьеру нового фильма А. Пименова «Крым». Фильм хороший, патриотичный, о крымской войне 2014. Стоит посмотреть, мне очень понравился», — делится впечатлениями Игорь Берзул.

«Вчера были на премьере фильма «Крым». Вообще очень люблю такие жанры. Достаточно глубокий смысл в этом фильме. Но, я так думаю, кинематограф уберег нашу психику в действительности от всего того, что происходило реально», — считает Мария Долматова.

Сами жители Крыма высоко оценили картину, заявив, что фильм хорошо отражает события, которые происходили на полуострове в 2014 году. Кроме того, в Интернете появилось видео, на котором жители Севастополя стоя аплодируют во время финальных титров, сообщает «АгитПолк».

«В титрах фильма «Крым» включили записи реальных аудиозвонков, и многие в нашем зале просто сидели и смотрели титры до конца/плакали. грустно», — рассказал жительница Крыма.