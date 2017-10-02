Госдеп США объяснил «обход» территории закрытого генконсульства России

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Вашингтон, 2 октября. Сотрудники госдепартамента провели «обход» территории генконсульства России в Сан-Франциско после того, как российские дипломаты покинули здание, заявили в американском ведомстве.

В Госдепартаменте прокомментировали обвинения МИД РФ в незаконном проникновении на территорию ранее закрытого генконсульства в Сан-Франциско.

«После того, как последние жители (российские дипломаты. — Прим. ФАН) покинули собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию», — объяснили в американском ведомстве.

В Госдепе отметили, что территория будет закрыта, а также взяли обязательство поддерживать эту собственность.

«Вход или доступ в офисное пространство может быть разрешен только госдепартаментом», — добавили в ведомстве.

Ранее кадры незаконного проникновения американских представителей на территорию собственности России в Сан-Франциско были размещены в аккаунте российского МИД в социальной сети Facebook.