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Общество
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Политика
Госдеп США объяснил «обход» территории закрытого генконсульства России
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    Госдеп США объяснил «обход» территории закрытого генконсульства России

    20:56  2 Октября 2017
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    Госдеп США объяснил «обход» территории закрытого генконсульства России

    Вашингтон, 2 октября. Сотрудники госдепартамента провели «обход» территории генконсульства России в Сан-Франциско после того, как российские дипломаты покинули здание, заявили в американском ведомстве.

    В Госдепартаменте прокомментировали обвинения МИД РФ в незаконном проникновении на территорию ранее закрытого генконсульства в Сан-Франциско.

    «После того, как последние жители (российские дипломаты. — Прим. ФАН) покинули собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию», — объяснили в американском ведомстве.

    Госдеп США объяснил «обход» территории закрытого генконсульства России

    В Госдепе отметили, что территория будет закрыта, а также взяли обязательство поддерживать эту собственность.

    «Вход или доступ в офисное пространство может быть разрешен только госдепартаментом», — добавили в ведомстве.

    Ранее кадры незаконного проникновения американских представителей на территорию собственности России в Сан-Франциско были размещены в аккаунте российского МИД в социальной сети Facebook.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мид рф #госдепартамент #сан-франциско #консульство #обход #проникновение
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