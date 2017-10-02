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Новости Сирии
ВКС РФ не уйдут из Сирии до победы над ИГ: США пытаются «замазать» успехи российских сил в САР
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    ВКС РФ не уйдут из Сирии до победы над ИГ: США пытаются «замазать» успехи российских сил в САР

    20:05  2 Октября 2017
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    ВКС РФ

    Многие западные эксперты, подводя промежуточные итоги двухлетней военной операции ВКС РФ в Сирии, были вынуждены признать превосходство российских сил в борьбе с международным терроризмом в лице «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (оба формирования запрещены в РФ). При этом, тем не менее, многие европейские и американские СМИ не удержались от новых информационных вбросов, призванных обесценить успехи боевой авиации РФ и исказить реальное положение дел в арабской республике.

    Так, на прошлой неделе появилась дезинформация о том, что Россия намерена сформировать еще одну базу на территории САР, на этот раз в Дейр эз-Зоре. Теперь же западные издания обсуждают тему возможного выхода российских сил из Сирии. Сейчас стала популярной новость о неком условии, которое правительство САР, согласно формулировке Запада, «навязало» Москве,  на предмет авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического  обеспечения ВМФ в Тартусе. 

    Аэродром «Хмеймим»

    Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза, входящие в состав проамериканской коалиции, регулярно прибегают к различным приемам информационной войны в отношении РФ с целью «замазать» собственные неудачи и поражения. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Безусловно, против России ведется информационная война, в том числе и на сирийском направлении. На протяжении всего двухлетнего периода кампании ВКС РФ регулярно появляются фейковые новости, всевозможные вбросы, также происходит искажение реальных фактов посредством полуправды или других различных инсинуаций. Все это делается с целью сформировать у читателя или слушателя ощущение того, что вклад российских сил в борьбу с террористами и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не настолько уж важен и значим. То есть идет процесс дискредитации и умаления усилий России. Эти два последних сообщения, безусловно, относятся к этому же ряду».

    ВМФ РФ в Тартусе

    Информация о новых условиях по Тартусу и «Хмеймиму», несомненно, является намеренным искажением фактов, изображением их в негативном свете. По словам эксперта, соглашение по аренде военных баз, заключенное между Москвой и Дамаском, отвечает интересам обеих сторон.

    «Я не вижу в этих договоренностях никаких причин для того, чтобы акцентировать на них такое пристальное внимание. Это совершенно нормальная практика. Отношения Сирии и России — естественные отношения двух суверенных государств. Возникает резонный вопрос: а как же базы США на территории других стран? Разве они существуют на каких-то иных условиях?  Возможно, что да, но в таком случае уже можно говорить об оккупационном режиме и неравноправных отношениях между двумя государствами».

    ВВС США

    По мнению Владимира Шаповалова, нивелировать вклад российских ВКС в дело борьбы с международным терроризмом и налаживания процесса мирного урегулирования сирийского конфликта практически невозможно. Продуктивность их работы не идет ни в какое сравнение с деятельностью сил международной коалиции в Сирии, которые смогли сделать намного меньше за значительно больший срок. Именно это и является одной из причин того, почему Запад развернул такую мощную кампанию против ВКС РФ в медиапространстве.

    «Участие российской авиационной группировки в сирийском конфликте полностью перевернуло ход противостояния и привело к очень значительным успехам. Главным из них, безусловно, является грядущее завершение борьбы с террористами. Кроме того, в стране был наведен порядок и налажен процесс политического урегулирования. Все это, конечно, — очень серьезные достижения, которые нельзя не увидеть. Западу постепенно приходится мириться с этим и признавать, что ВКС РФ вносят решающий вклад в грядущее завершение вооруженного конфликта в Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #хмеймим #вкс рф #игил #башар асад #дейр эз-зор #латакия #тартус #джебхат ан-нусра
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