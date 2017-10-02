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Европарламент объявил о проведении дебатов по референдуму в Каталонии
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    Европарламент объявил о проведении дебатов по референдуму в Каталонии

    19:39  2 Октября 2017
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    Европарламент объявил о проведении дебатов по референдуму в Каталонии

    Брюссель, 2 октября. Европарламент проведет дебаты 4 октября по вопросу референдума в Каталонии, заявил председатель ЕП Антонио Таяни.

    Большинство депутатов Европарламента поддержали проведение дебатов в связи с референдумом в Каталонии. Обсуждение вопроса пройдет в рамках пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

    «Дебаты состоятся в среду во второй половине дня», — уточнил Таяни.

    Европарламент объявил о проведении дебатов по референдуму в Каталонии

    Председатель Европарламента уточнил, что дебаты пройдут в присутствии Еврокомиссии.

    Накануне в Каталонии прошел референдум, на котором более 90% жителей региона проголосовали за независимость от Испании. Мадрид отказал признать результаты референдума. Парламент Каталонии в свою очередь намерен в одностороннем порядке принять решение об отделении от Испании.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #европарламент #каталония #испания #референдум #дебаты
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