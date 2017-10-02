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Два года успехов: эксперт рассказал, когда ВКС РФ завершат спецоперацию в САР
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    Два года успехов: эксперт рассказал, когда ВКС РФ завершат спецоперацию в САР

    19:26  2 Октября 2017
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    ВКС РФ

    На сегодняшний день от боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) освобождено около 85% территории Сирийской арабской республики. Об этом несколько дней назад сообщил начальник штаба группировки Вооруженных Сил России в САР Александр Лапин. ВКС РФ будут выполнять задачи по уничтожению террористов в Сирии столько, сколько будет необходимо, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Так, по словам Лапина, за последние дни правительственная армия САР при активной поддержке союзных военизированных формирований и ВКС РФ очистила от боевиков ИГ1 и террористов других формирований 4800 квадратных километров территории. Радикалов выбили из 59 населенных пунктов.

    «До полного уничтожения ИГИЛ1 в Сирии осталось освободить около 27800 квадратных километров территории республики. Действия Российской Федерации по обеспечению режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики позволили сохранить стабильную обстановку в ключевых районах страны», — подчеркнул российский офицер.  

    ВКС РФ в Сирии

    Следует отметить, что во всех без исключения успешных военных операциях армии САР, воздушную поддержку оказывали Воздушно-космические силы России. В том же Дейр эз-Зоре удары наносились практически круглосуточно, каждый самолет выполнял по 3-4 боевых вылета в сутки.

    «Что касается нашего летного состава, который выполняет героическую работу в Сирийской арабской республике, то это, конечно же, профессионалы своего дела. Без их самоотверженной отдачи не было бы тех результатов, которые наблюдает весь мир. Это же два года успехов. И наши Воздушно-космические силы в Сирии будут выполнять поставленные задачи до тех пор, пока будет необходимость. А эту необходимость будет определять наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации на основе докладов Министерства обороны и Генштаба. Мы оказываем помощь в соответствии с договоренностью и эта помощь должна оказываться столько, сколько это необходимо», — поясняет ситуацию Кошкин.

    Несмотря на постепенный и успешный переход ситуации в Сирии в политическую плоскость, военные операции никто отменять не собирается до тех пор, пока ближневосточная страна не будет полностью освобождена от боевиков радикального толка.

    «Скорее всего, даже после полного перехода обстановки в политическую плоскость, в Сирии осунутся  дежурные звенья ВКС РФ, которые и будут оказывать содействие в проведении особых операций армией САР и силами специального назначения, которые и будут заниматься полной очисткой страны от боевиков», — продолжает эксперт.

    Ми-28 ВКС РФ в Сирии

    По мнению собеседника ФАН, несмотря на успехи, которые российская авиация показывает в Сирии, впереди еще много работы, и отступать пока никто не собирается.

    «Сейчас речь идет о левобережье, нефтегазовый регион, который приносит баснословные деньги террористической организации «Исламское государство», его надо отбить, то есть переправиться через Евфрат и полностью зачистить. Иначе будет много проблем. Вон сегодня боевики пытались там прорваться и напасть на магистраль, которая ведет к Дейр эз-Зору. Для нашей авиации — это очень широкий фронт работы. Многое предстоит сделать, но мне хотелось бы считать, что основная работа уже проведена», — заключил Кошкин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #сирия #террористы #дамаск #москва #вкс рф #игил #боевики #сар
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