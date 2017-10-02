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Диктор с третьей попытки выговорил отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным
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    Диктор с третьей попытки выговорил отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным

    19:12  2 Октября 2017
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    Диктор с третьей попытки выговорил отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным

    Ашхабад, 2 октября. На встрече президента России Владимира Путина и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова диктор не смог с первого раза выговорить отчество туркменского лидера, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

    Смирнов выложил видео с инцидентом во время вручения Путиным коллеге из Туркмении ордена Александра Невского. Диктор, который работал на встрече, не смог с первого раза выговорить отчество Бердымухамедова — Мяликгулыевич. Для этого ему потребовалось три попытки.

    Однако туркменский президент с пониманием отнесся к ситуации: улыбнулся и принял награду от российского лидера.

    Ранее, 2 октября, Путин прибыл в Ашхабад для проведения переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #туркменистан #бердымухамедов #диктор #отчество
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