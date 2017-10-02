Превосходство США под вопросом: NI назвал преимущества Су-35 перед F-15

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Москва, 2 октября. Обозреватель военного издания The National Interest Дейв Маджумдар считает, что российский многоцелевой истребитель Су-35 является самой серьезной угрозой для американского F-15.

По его словам, к настоящему моменту существуют истребители, которые по своим тактико-техническим характеристикам превосходят F-15. Однако самой серьезной угрозой для F-15 остается российский истребитель Су-35.

По мнению Маджумдара, одним из главных преимуществ Су-35 является его маневренность, которая играет ключевую роль в воздушном бою. Кроме того, Су-35 оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», который осложняет обнаружение самолета противником, а также создает помехи для систем управления ракетами. Американскому F-15 может просто не хватить ракет в воздушном поединке с Су-35.

Кроме того, невысокая стоимость Су-35 может привести к массовому распространению данного истребителя, а наличие таких самолетов у потенциальных противников Вашингтона ставит под вопрос «превосходство» США в воздухе. Маджумдар подчеркнул, что российский истребитель Су-35 «неподдельно опасен», поэтому вызывает реальное беспокойство в Пентагоне и ВВС США.