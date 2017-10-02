Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 58 человек

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Вашингтон, 2 октября. Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 58 человек. Обновленные данные озвучил журналистам шериф округа Кларк Джо Ломбардо.

Еще 515 человек получили ранения. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов уже завершили обыски в номере стрелка Стивена Пэддока.

Death toll rises: 58 people have been killed and 515 are injured in the Las Vegas attack pic.twitter.com/2Ap6qUNkXO — Sky News (@SkyNews) October 2, 2017

Ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует приехать в Лас-Вегас, а также пообщаться с правоохранителями и родственниками жертв.