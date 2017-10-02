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Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 58 человек
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    Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 58 человек

    19:06  2 Октября 2017
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    Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 58 человек

    Вашингтон, 2 октября. Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 58 человек. Обновленные данные озвучил журналистам шериф округа Кларк Джо Ломбардо.

    Еще 515 человек получили ранения. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов уже завершили обыски в номере стрелка Стивена Пэддока.

    Ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует приехать в Лас-Вегас, а также пообщаться с правоохранителями и родственниками жертв.

    Автор: Алексей Громов
    #стрельба #лас-вегас
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