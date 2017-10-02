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Прогулявшегося в куртке от Ralph Lauren Навального высмеяли за «борьбу с коррупцией»
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    Прогулявшегося в куртке от Ralph Lauren Навального высмеяли за «борьбу с коррупцией»

    19:45  2 Октября 2017
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    Навальный появился на публике в куртке за две тысячи долларов

    Москва, 2 октября. Блогер Алексей Навальный был замечен в российской столице в дорогой куртке от Ralph Lauren.

    Согласно предварительной информации, брендированная вещь стоит около 80-115 тысяч рублей.

    «Рассказать историю о куртке? Ну приходите в магазин и приобретете такую же», — цитирует комментарий Навального Life.

    «Хорошо бороться с коррупцией и высчитывать стоимость штанов Путина, когда сам ты ходишь в курточке за две тысячи долларов долларов и нигде не работаешь», — отметил член Общественной палаты России Илья Ремесло.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Люблинский районный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального удалить материал о предпринимателе Сергее Михайлове. Кроме того, ответчик должен выплатить истцу 16,9 тысячи рублей.

    Автор: Алексей Громов
    #навальный
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