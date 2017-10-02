В провинции Хомс уничтожены десятки боевиков ИГИЛ силами ВКС РФ и ВВС САР

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Хомс, 2 октября. ВКС РФ и сирийская авиация нанесли серию ударов по позициям «Исламского государства»1 на юго-востоке от Акербата.

По данным сирийских информационных агентств ВВС Сирии и ВКС РФ провели операцию по уничтожению маршрута снабжения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинций Хомс и Хама.

Военная авиация провела серию бомбардировок позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе населенных пунктов Абу-Ханая, Расмус Эль-Абд и Аль-Акаш, которые расположены недалеко от города Акербат.

В результате налетов пресечены линии снабжения исламистов, уничтожено оборудование боевиков и транспортные средства. Ликвидировано несколько десятков игиловцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.