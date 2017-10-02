МВД Испании озвучило число пострадавших полицейских на референдуме в Каталонии

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Мадрид, 2 октября. Более 430 человек из национальной полиции и гражданской гвардии Испании пострадали во время попыток предотвратить референдум о независимости Каталонии, заявили в пресс-службе министерства внутренних дел Испании.

«В общем пострадали или получили телесные повреждения 431 страж порядка», — констатировали представители ведомства.

По данным МВД Испании, 19 полицейским и 20 сотрудникам гражданской гвардии потребовалась срочная помощь врачей. Другие силовики пострадали во время столкновений с жителями Каталонии от «ударов, укусов, ушибов».

Ранее стало известно, что парламент Каталонии намерен в одностороннем порядке принять решение об отделении от Испании. За независимость выступили более 90% участников референдума.