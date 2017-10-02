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На западе Алеппо началась война между боевиками «Ан-Нусры» и «Катаиб ибн Таймии»
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    На западе Алеппо началась война между боевиками «Ан-Нусры» и «Катаиб ибн Таймии»

    18:33  2 Октября 2017
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    На западе Алеппо началась война между боевиками «Ан-Нусры» и «Катаиб ибн Таймии»

    Алеппо, 2 октября. Война между группировками боевиков началась после того, как «Катаиб ибн Тамия» покинула ряды «Джебхат ан-Нусры».

    Междоусобная война на востоке провинции началась после официального заявления лидеров «Катаиб ибн Таймии» об уходе из состава террористического альянса «Джебхат ан-Нусра1» (организация запрещена в России). Боевики решили покинуть «Ан-Нусру» после попытки главарей альянса убить командующего группировки и разоружить некоторых исламистов, сообщает местный источник.

    Наиболее активные боевые столкновения происходят в районе населенного пункта Дар Аль-Изза в восточном Алеппо. Ранее сообщалось, что главнокомандующий «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед Джулани причастен к ликвидации ряда лидеров вооруженных группировок.

    На западе Алеппо началась война между боевиками «Ан-Нусры» и «Катаиб ибн Таймии»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #боевики #джебхат ан-нусра
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