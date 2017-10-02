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Общество
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Россия
Путин назначил Жданович главой управления Управделами президента России
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    Путин назначил Жданович главой управления Управделами президента России

    22:00  2 Октября 2017
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    Путин назначил Жданович главой управления Управделами президента России

    Москва, 2 октября. Глава государства Владимир Путин принял решение назначить Ларису Жданович на пост руководителя главного управления федерального имущества Управделами президента Российской Федерации. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Назначить Жданович Ларису Александровну начальником главного управления федерального имущества Управления делами президента Российской Федерации», — указано в соответствующем документе.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин принял решение включить Ларису Брычеву в состав набсовета российской госкорпорации «Ростех».

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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