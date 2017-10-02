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Журналист Бабченко собирает деньги на макароны и антироссийскую пропаганду
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    Журналист Бабченко собирает деньги на макароны и антироссийскую пропаганду

    19:08  2 Октября 2017  /обновлено: 19:11  02 Октября 2017
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    Журналист Бабченко собирает деньги на макароны и антироссийскую пропаганду

    Москва, 2 октября. Журналист Аркадий Бабченко собирает деньги на печать украинских газет с антироссийской пропагандой в зоне так называемой Антитеррористической операции в Донбассе. Об этом он сообщил в своем блоге.

    По словам Бабченко в октябре на собранные деньги будет напечатано 35 тысяч экземпляров печатных изданий. Он отметил, что большая часть переводов поступила из России. Всего за месяц на различные нужды в противостоянии «агрессивной войне» Бабченко собрал более 100 тысяч рублей, однако этих денег журналисту не хватило на еду, поэтому он организовал отдельный сбор средств на личные нужны.

    starshinazapasa.livejournal.com

    В декабре прошлого года Бабченко пренебрежительно высказался о жертвах катастрофы летевшего в Сирию самолета Минобороны Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе музыканты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #бабченко
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