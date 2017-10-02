Журналист Бабченко собирает деньги на макароны и антироссийскую пропаганду

В Избранное

Москва, 2 октября. Журналист Аркадий Бабченко собирает деньги на печать украинских газет с антироссийской пропагандой в зоне так называемой Антитеррористической операции в Донбассе. Об этом он сообщил в своем блоге.

По словам Бабченко в октябре на собранные деньги будет напечатано 35 тысяч экземпляров печатных изданий. Он отметил, что большая часть переводов поступила из России. Всего за месяц на различные нужды в противостоянии «агрессивной войне» Бабченко собрал более 100 тысяч рублей, однако этих денег журналисту не хватило на еду, поэтому он организовал отдельный сбор средств на личные нужны.

В декабре прошлого года Бабченко пренебрежительно высказался о жертвах катастрофы летевшего в Сирию самолета Минобороны Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе музыканты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.